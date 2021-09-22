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"Желтая" зона: школы с уровнем вакцинации ниже 80% должны перейти в онлайн

Автор: Илона Свиридова

В "желтой" зоне адаптивного карантина в Украине школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение. А не прекращать образовательный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

"Если в учреждении образования меньше 80%, которые имеют один из перечисленных документов (о вакцинации от COVID, - ред.), то учеба в таком заведении должна продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате и не должно прекращаться", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Напомним, ранее стало известно, что украинским школам якобы запретили работать дистанционно в "желтой" зоне карантина.

РБК-Украина опубликовало список регионов, где школы с завтрашнего дня прекратят работу из-за недостаточного уровня вакцинации.

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