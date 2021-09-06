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"Желтая зона" возвращается. Карантин в Украине в ближайшее время ужесточат: список ограничений

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 10:07
"Желтая зона" возвращается. Карантин в Украине в ближайшее время ужесточат: список ограничений Фото: карантин в Украине в ближайшее время ужесточат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал внедрение в ближайшее время "желтой" зоны карантина в стране. Согласно которой будет ограничиваться количество людей на массовых мероприятиях, а также сокращаться наполняемость кинотеатров до 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время эфира "Завтрака с 1+1".

Ограничение "желтой" зоны адаптивного карантина:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
  • ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Однако главный санитарный врач подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии, в частности это будет касаться посещений спортзалов.

"Например, не будет регулироваться количество людей на 1 кв. м, если мы говорим о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение", - отметил Кузин.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин также заявил, что локдаун в Украине могут ввести в ноябре.

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