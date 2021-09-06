"Жовта зона" повертається. Карантин в Україні найближчим часом посилять: список обмежень

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував впровадження найближчим часом "жовтої" зони карантину в країні. Відповідно до якої буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватиметься наповнюваність кінотеатрів до 50%.

Обмеження "жовтої" зони адаптивного карантину:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

"Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв. м, якщо ми говоримо про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад", - зазначив Кузін.