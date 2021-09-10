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К "желтой" зоне в Черниговской области не готовы 75% школ

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Чернигов, Пятница 10 сентября 2021 17:16
К "желтой" зоне в Черниговской области не готовы 75% школ Фото: более 350 школ в Черниговской области не готовы к желтой зоне (facebook com kyivcity  gov  ua)
Автор: Владислав Красинский

По состоянию на сегодня к "желтой" зоне адаптивного карантина в Черниговской области не готовы 75% школ. Уровень вакцинации персонала не позволит им проводить очное обучение.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщило Управление образования и науки Черниговской ОГА.

Сообщается, что по состоянию на 10 сентября более 80% персонала вакцинировано в 70 детсадах, 112 школах и одном заведении предвысшего образования.

В то же время этот показатель вакцинации не достигнут в 286 детских садах, 357 школах, 17 заведениях предвысшего образования и 5 вузах.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа.

А в Херсонской области ежедневно вакцинируют до 500 педагогов, поэтому к "желтой" зоне готовы 168 школ.

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