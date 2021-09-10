До "жовтої" зони в Чернігівській області не готові 75% шкіл
Фото: понад 350 шкіл у Чернігівській області не готові до жовтої зони (facebook com kyivcity gov ua)
Станом на сьогодні до "жовтої" зони адаптивного карантину у Чернігівській області не готові 75% шкіл. Рівень вакцинації персоналу не дозволить їм проводити очне навчання.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна повідомило Управління освіти і науки Чернігівської ОДА.
Повідомляється, що станом на 10 вересня понад 80% персоналу вакциновано в 70 дитсадках, 112 школах і одному закладі передвищої освіти.
Водночас цей показник вакцинації не досягнутий у 286 дитячих садках, 357 школах, 17 закладах передвищої освіти та 5 вишах.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа.
А в Херсонській області щодня вакцинують до 500 педагогів, тому до "жовтої" зони готові 168 шкіл.