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До "жовтої" зони в Чернігівській області не готові 75% шкіл

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Чернігів, П'ятниця 10 вересня 2021 17:16
До "жовтої" зони в Чернігівській області не готові 75% шкіл Фото: понад 350 шкіл у Чернігівській області не готові до жовтої зони (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Владислав Красінський

Станом на сьогодні до "жовтої" зони адаптивного карантину у Чернігівській області не готові 75% шкіл. Рівень вакцинації персоналу не дозволить їм проводити очне навчання.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна повідомило Управління освіти і науки Чернігівської ОДА.

Повідомляється, що станом на 10 вересня понад 80% персоналу вакциновано в 70 дитсадках, 112 школах і одному закладі передвищої освіти.

Водночас цей показник вакцинації не досягнутий у 286 дитячих садках, 357 школах, 17 закладах передвищої освіти та 5 вишах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Волинській області при посиленні карантину зможе працювати тільки 21 школа.

А в Херсонській області щодня вакцинують до 500 педагогів, тому до "жовтої" зони готові 168 шкіл.

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