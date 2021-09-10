К "желтой" зоне в Черниговской области не готовы 75% школ

По состоянию на сегодня к "желтой" зоне адаптивного карантина в Черниговской области не готовы 75% школ. Уровень вакцинации персонала не позволит им проводить очное обучение.
Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщило Управление образования и науки Черниговской ОГА.
Сообщается, что по состоянию на 10 сентября более 80% персонала вакцинировано в 70 детсадах, 112 школах и одном заведении предвысшего образования.
В то же время этот показатель вакцинации не достигнут в 286 детских садах, 357 школах, 17 заведениях предвысшего образования и 5 вузах.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Волынской области при усилении карантина сможет работать только 21 школа.
А в Херсонской области ежедневно вакцинируют до 500 педагогов, поэтому к "желтой" зоне готовы 168 школ.