К "желтой" зоне в Черниговской области не готовы 75% школ

По состоянию на сегодня к "желтой" зоне адаптивного карантина в Черниговской области не готовы 75% школ. Уровень вакцинации персонала не позволит им проводить очное обучение.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщило Управление образования и науки Черниговской ОГА.

Сообщается, что по состоянию на 10 сентября более 80% персонала вакцинировано в 70 детсадах, 112 школах и одном заведении предвысшего образования.

В то же время этот показатель вакцинации не достигнут в 286 детских садах, 357 школах, 17 заведениях предвысшего образования и 5 вузах.