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К "желтой" зоне в Одесской области готовы менее трети школ. В Хмельницкой - только 8%

Автор: Владислав Красинский

По состоянию на сегодня к работе в условиях возможной "желтой" зоны адаптивного карантина готовы менее трети школ Одесской области. В Хмельницкой показатель в разы хуже - только 8%.

Об этом говорится в ответах Хмельницкой и Одесской ОГА на запросы РБК-Украина.

Одесская область

По состоянию на 13 сентября более 80% вакцинированного от COVID персонала есть в 119 школах (34 детсадах, 7 учреждениях дополнительного образования, 4 учреждениях специализированного образования).

От 60 до 70% персонала вакцинировано в 64 школах (58 детсадах, 8 учреждениях дополнительного образования). От 30 до 59% - в 212 школах (96 детсадах, 21 учреждении дополнительного образования, 3 учреждениях специализированного образования).

Менее 29% вакцинированного персонала имеют 386 школ (641 детсад, 69 учреждений дополнительного образования, 5 учреждений специализированной, и 9 вузов).

Хмельницкая область

Здесь 80%и более персонала вакцинировано в 43 школах, 36 детсадах, 4 учреждениях профессионального образования. Показатель вакцинации ниже 80% в 536 школах, 677 детсадах, 19 учреждениях профессионального образования и девяти вузах.

Отметим, согласно нормам "желтой" зоны, учреждения образования с уровнем вакцинации персонала ниже 80% вынуждены будут перейти на дистанционную форму обучения.

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