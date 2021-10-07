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"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

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Киев, Четверг 07 октября 2021 12:28
"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить Фото: в приложении "Дия" доступен уже и "желтый" COVID-сертификат (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Так называемые "желтые" COVID-сертификаты в приложении "Дия" уже доступны для пользователей смартфонов на Android. Такой сертификат можно получить уже после первой прививки от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса "Дия".

Сообщается, что "желтый" COVID-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней.

Как сгенерировать "желтый" сертификат:

  • обновить приложение до последней версии в Google Play
  • нажмите "Услуги" - "COVID-сертификаты" - "Получить сертификат"
  • подпишите согласие на передачу ваших данных "Дия. Подписью"

После того, как "Дия" найдет информацию о вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.

Напомним, на обладателей "желтых" COVID-сертификатов не распространяются ограничения в "желтой" зоне адаптивного карантина, которые действуют в ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах.

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