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"Жовті" COVID-сертифікати в "Дії" вже доступні на Android: як їх отримати

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 12:28
"Жовті" COVID-сертифікати в "Дії" вже доступні на Android: як їх отримати Фото: у додатку "Дія"доступний вже і "жовтий" COVID-сертифікат (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Так звані "жовті" COVID-сертифікати в додатку "Дія" вже доступні для користувачів смартфонів на Android. Такий сертифікат можна отримати вже після першого щеплення від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram сервісу "Дія".

Повідомляється, що" жовтий " COVID-сертифікат буде доступний після першої дози вакцини і діятиме 120 днів.

Як згенерувати "жовтий" сертифікат:

  • оновити додаток до останньої версії в Google Play
  • натисніть "Послуги" - "COVID-сертифікати" - "Отримати сертифікат"
  • підпишіть згоду на передачу ваших даних "Дія. Підписом"

Після того, як "Дія" знайде інформацію про вакцинацію в реєстрах, сертифікат відразу підтягнеться в додаток.

Нагадаємо, на власників "жовтих" COVID-сертифікатів не поширюються обмеження в "жовтій" зоні адаптивного карантину, які діють в ресторанах, кінотеатрах та інших громадських місцях.

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