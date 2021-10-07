"Жовті" COVID-сертифікати в "Дії" вже доступні на Android: як їх отримати
Фото: у додатку "Дія"доступний вже і "жовтий" COVID-сертифікат (Віталій Носач/РБК-Україна)
Так звані "жовті" COVID-сертифікати в додатку "Дія" вже доступні для користувачів смартфонів на Android. Такий сертифікат можна отримати вже після першого щеплення від COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram сервісу "Дія".
Повідомляється, що" жовтий " COVID-сертифікат буде доступний після першої дози вакцини і діятиме 120 днів.
Як згенерувати "жовтий" сертифікат:
- оновити додаток до останньої версії в Google Play
- натисніть "Послуги" - "COVID-сертифікати" - "Отримати сертифікат"
- підпишіть згоду на передачу ваших даних "Дія. Підписом"
Після того, як "Дія" знайде інформацію про вакцинацію в реєстрах, сертифікат відразу підтягнеться в додаток.
Нагадаємо, на власників "жовтих" COVID-сертифікатів не поширюються обмеження в "жовтій" зоні адаптивного карантину, які діють в ресторанах, кінотеатрах та інших громадських місцях.