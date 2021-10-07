"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

Так называемые "желтые" COVID-сертификаты в приложении "Дия" уже доступны для пользователей смартфонов на Android. Такой сертификат можно получить уже после первой прививки от COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса "Дия".
Сообщается, что "желтый" COVID-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней.
Как сгенерировать "желтый" сертификат:
После того, как "Дия" найдет информацию о вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.
Напомним, на обладателей "желтых" COVID-сертификатов не распространяются ограничения в "желтой" зоне адаптивного карантина, которые действуют в ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах.