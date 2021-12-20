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Жесткие правила въезда в Японию продлятся до Нового года

Автор: Наталья Скороход

Жесткие ограничения на въезд в Японию из-за штамма коронавируса "Омикрон" продлятся до Нового года. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Как известно, Япония первой из многих стран запретила въезд в страну из-за штамма "Омикрон" вначале из стран Южной Африки, а после и всем иностранным туристам. При этом японские граждане, возвращающиеся в страну должны пройти обязательный карантин в учреждениях, которые определен для этих целей правительством.

Напомним, что Япония приняла более 50 беженцев из Афганистана. Правительство сделало исключение для афганцев несмотря на строгие правила въезда в страну.

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