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Жителям ЕС пригрозили проблемами с сертификатами вакцинации

Автор: РБК-Украина

Жители Евросоюза, выезжающие делать прививки от коронавируса в другие страны, могут не получить сертификат вакцинации в ЕС. Гражданам рекомендовано подождать до лета.

Об этом на онлайн-брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Он подчеркнул, что Евросоюз работает над созданием сертификата вакцинации от COVID, чтобы сделать поездки между странами безопасными. По его словам, документ будет выдаваться только после прививок, сделанных препаратами, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Мамер подчеркнул, что те, кто подождет до лета, когда в Евросоюзе будет достаточно вакцины, выиграют и смогут пользоваться сертификатом вакцинации.

Напомним в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их владельцам больше возможностей в обычной жизни.

Отметим, ранее Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Договоренностей достигла вице-премьер правительства Украины Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровою.

РБК-Украина ранее сообщало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

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Новости Украины ВакцинасертификатыЕвросоюз
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