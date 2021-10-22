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Житомир на три дня отложил ужесточение карантина для бизнеса

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Житомир, Пятница 22 октября 2021 14:42
Житомир на три дня отложил ужесточение карантина для бизнеса Фото: мэр Житомира Сергей Сухомлин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Карантин в Житомире для бизнеса будет ужесточен не с 23 октября, а с 26. Сотрудникам ресторанов, кафе, рынков и сферы торговли дают время на вакцинацию от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Житомира.

По словам, мэра Житомира Сергея Сухомлина, усиленные ограничения для представителей бизнеса будут действовать с 26 октября. До этого предполагалось, что сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты у 100% персонала должны быть уже с 23 октября.

Также сообщается, что дополнительное время дали, чтобы люди имели возможность пройти вакцинацию.

"На сегодня мы пока еще не в "красной" зоне, и прогнозируем, что попасть туда Житомир может в воскресенье, 24 октября, или понедельник, 25 октября", - отметил Сухомлин.

Напомним, ранее сообщалось, что с 23 октября в Житомире введут дополнительные ограничения для продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг.

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