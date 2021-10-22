Житомир на три дні відклав посилення карантину для бізнесу

Карантин в Житомирі для бізнесу буде посилено не з 23 жовтня, а з 26. Співробітникам ресторанів, кафе, ринків і сфери торгівлі дають час на вакцинацію від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Житомира .

За словами, мера Житомира Сергія Сухомлина, посилені обмеження для представників бізнесу діятимуть з 26 жовтня. До цього передбачалося, що сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести у 100% персоналу повинні бути вже з 23 жовтня.

Також повідомляється, що додатковий час дали, щоб люди мали можливість пройти вакцинацію.

"На сьогодні ми поки ще не в "червоній" зоні, і прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може в неділю, 24 жовтня, або понеділок, 25 жовтня", - зазначив Сухомлин.