В Житомире ослабили ограничения для кафе и ресторанов

Исполнительный комитет городского совета Житомира согласовал размещение открытых площадок 16-м кафе и ресторанам. Это будет разрешено два месяца.

Предпринимателей обяжут соблюдать противоэпидемические правила и размещать площадки исключительно в пределах фасада заведения.

"Предприниматели должны лишь подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они прорабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом году, когда пандемия только началась", - заявил городской глава Сергей Сухомлин.

Также среди требований - озеленение территории летней террасы и небрендированные мебели из натуральных материалов.