ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Житомире ослабили ограничения для кафе и ресторанов

Новина українською → Житомир, Понедельник 12 апреля 2021 11:44
В Житомире ослабили ограничения для кафе и ресторанов Фото: в Житомире разрешили летние площадки кафе и ресторанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Исполнительный комитет городского совета Житомира согласовал размещение открытых площадок 16-м кафе и ресторанам. Это будет разрешено два месяца.

Об этом сообщает местное издание "Рупор Житомира".

Предпринимателей обяжут соблюдать противоэпидемические правила и размещать площадки исключительно в пределах фасада заведения.

"Предприниматели должны лишь подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они прорабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом году, когда пандемия только началась", - заявил городской глава Сергей Сухомлин.

Также среди требований - озеленение территории летней террасы и небрендированные мебели из натуральных материалов.

Напомним, Житомир не ограничивал работу городского транспорта, несмотря на то, что с 3 марта вся область в "красной зоне" адаптивного карантина. Отметим, что в этой зоне разрешена работа кафе и ресторанов только "на вынос".

Ранее сообщалось, что местная власть Сум может ввести жесткий карантин. Локдаун могут ввести в случае отсутствия на этой неделе уменьшения заболеваемости COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин Житомир
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19