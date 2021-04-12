Сумы могут ввести локдаун, но есть условие
Местная власть Сум может ввести жесткий карантин. Локдаун могут ввести в случае отсутствия на этой неделе уменьшения заболеваемости COVID-19.
Об этом заявил городской глава Александр Лысенко на оперативном совещании, сообщает Sumy Post.
Начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что без динамики улучшения остается показатель загруженности коек с кислородом.
Мэр города, в свою очередь, допустил введение жесткого карантина в городе. Власть будет наблюдать за динамикой заболеваемости и уровнем госпитализаций.
"Мы почти на пике, нам нужно на этом пике долго не находиться. К сожалению те меры, которые мы делаем не дают нужного результата, поэтому эта неделя для нас как экзамен", - отметил Лысенко.
Отметим, что с 3 по 11 апреля в городе ввели дополнительные карантинные ограничения. В частности, запретили посещение мест отдыха, посещение всех учреждений образования.
Напомним, в центре города Сумы соблюдение масочного режима контролируют патрульные полицейские.
Отметим, три области Украины на грани попадания в "красную" зону карантина.
РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на Пасху.