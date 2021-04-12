ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сумы могут ввести локдаун, но есть условие

Новина українською → Сумы, Понедельник 12 апреля 2021 10:48
Сумы могут ввести локдаун, но есть условие Фото: в Сумах могут ввести локдаун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Местная власть Сум может ввести жесткий карантин. Локдаун могут ввести в случае отсутствия на этой неделе уменьшения заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил городской глава Александр Лысенко на оперативном совещании, сообщает Sumy Post.

Начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что без динамики улучшения остается показатель загруженности коек с кислородом.

Мэр города, в свою очередь, допустил введение жесткого карантина в городе. Власть будет наблюдать за динамикой заболеваемости и уровнем госпитализаций.

"Мы почти на пике, нам нужно на этом пике долго не находиться. К сожалению те меры, которые мы делаем не дают нужного результата, поэтому эта неделя для нас как экзамен", - отметил Лысенко.

Отметим, что с 3 по 11 апреля в городе ввели дополнительные карантинные ограничения. В частности, запретили посещение мест отдыха, посещение всех учреждений образования.

Напомним, в центре города Сумы соблюдение масочного режима контролируют патрульные полицейские.

Отметим, три области Украины на грани попадания в "красную" зону карантина.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Сумы Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19