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В Житомире школьникам продлили каникулы из-за COVID

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Житомир, Понедельник 25 октября 2021 19:20
В Житомире школьникам продлили каникулы из-за COVID Фото: В Житомире школьникам продлили каникулы из-за COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Житомире школьникам продлили каникулы до 7 ноября. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.

"Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости среди детей на коронавирусную инфекцию - 46 в учреждениях общего среднего образования и 2 в дошкольных учреждениях, предлагаем продолжить каникулярный период до 7 ноября", - предложил директор департамента образования Валентин Арендарчук.

Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям учреждений профессионально-технического образования перейти на дистанционную форму обучения с 27 октября.

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