В Житомире школьникам продлили каникулы из-за COVID
Фото: В Житомире школьникам продлили каникулы из-за COVID (Getty Images)
В Житомире школьникам продлили каникулы до 7 ноября. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.
"Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости среди детей на коронавирусную инфекцию - 46 в учреждениях общего среднего образования и 2 в дошкольных учреждениях, предлагаем продолжить каникулярный период до 7 ноября", - предложил директор департамента образования Валентин Арендарчук.
Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям учреждений профессионально-технического образования перейти на дистанционную форму обучения с 27 октября.