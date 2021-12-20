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Значительный спад. В Украине менее 3 тысяч новых случаев COVID и 157 смертей за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2536 человек, а умерли - 157. Выздоровели за вчера 6690 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 241 человека, летальных случаев - 157; выздоровели - 6 690 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 10 987 человек, методом ИФА - 1690, экспресс-тестами - 14 235.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (497), Волынской области (170), Харьковской области (133).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 3 610 687 человек;
  • выздоровели - 3 338 555 человек;
  • летальных случаев - 93 262.
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