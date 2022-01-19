Что надо знать о штамме "Омикрон": в Минздраве назвали главные факты

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже обнаружили в девяти областях Украины. Министр охраны Виктор Ляшко рассказал, что необходимо знать о новом варианте COVID-19.

Об этом Ляшко рассказал в комментарии РБК-Украина.

Чем отличается "Омикрон" от предыдущих штаммов?

значительно более короткий инкубационный период, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней;

передается в 7 раз быстрее, по сравнению со штаммом "Дельта", циркулировал ранее;

человек, заболевший штаммом "Омикрон", может быть заразным (то есть инфицировать других) уже в первые сутки после инфицирования;

значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для дельты), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфическим именно для симптома "Омикрона".

Как передается "Омикрон"?

По словам главы Минздрава, механизмы передачи штамма "Омикрон" такие же, как у предыдущих штаммов.

"Это воздушно-капельный путь передачи, то есть через мелкие капельки жидкости, выделяющиеся из носа и рта больного, что потом попадают на слизистые людей, которые находят рядом", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что поэтому, чрезвычайно важно соблюдать масочный режим и правильно носить маску, закрывая нос и рот.

Привитые и переболевшие защищены от "Омикрона"?

Ляшко отметил, что привитые и те, кто переболел COVID-19, также могут инфицироваться, но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная ОРВИ.

Что способствует распространению нового штамма?

Глава Минздрава подчеркнул, что штамм "Омикрон" распространяется особенно интенсивно среди людей, не имеющих иммунной защиты.

Кто чаще всего оказывается в группе риска?

По словам Ляшко, в группе риска пожилые люди с хроническими патологиями, которые не имеют иммунной защиты. Ведь по сравнению с предыдущими штаммами, "Омикроном" стали чаще болеть дети (по статистическим данным стран, где уже превалирует циркуляция этого штамма).