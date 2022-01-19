Що треба знати про штам "Омікрон": у МОЗ назвали головні факти

Новий штам коронавірусу "Омікрон" вже виявили у дев'яти областях України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що необхідно знати про новий варіант COVID-19.

Про це Ляшко розповів в коментарі РБК-Україна.

Чим відрізняється "Омікрон" від попередніх штамів?

значно коротший інкубаційний період, за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів;

передається в 7 разів швидше, в порівнянні зі штамом "Дельта", що циркулював раніше;

людина, яка захворіла на штам "Омікрон", може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після інфікування;

значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для дельти), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним саме для симптому "Омікрона".

Як передається "Омікрон"?

За словами глави МОЗ, механізми передачі штаму "Омікрон" такі ж, як у попередніх штамів.

"Це повітряно-крапельний шлях передачі, тобто через дрібні крапельки рідини, що виділяються з носа та рота хворого, які потім потрапляють на слизові людей, які знаходять поруч", - пояснив Ляшко.

Він наголосив, що тому, надзвичайно важливо дотримуватись маскового режиму та правильно носити маску, закриваючи носа та рота.

Щеплені та ті, хто перехворів захищені від "Омікрону"?

Ляшко зазначив, що щеплені та ті, хто перехворів на COVID-19, також можуть інфікуватися, але в цьому випадку захворювання найчастіше протікає як сезонна ГРВІ.

Що сприяє поширенню нового штаму?

Глава МОЗ наголосив, що штам "Омікрон" поширюється особливо інтенсивно серед людей, які не мають імунного захисту.

Хто найчастіше виявляється у групі ризику?

За словами Ляшка, у групі ризику літні люди з хронічними патологіями, які не мають імунного захисту. Адже порівнянні з попередніми штамами, "Омікроном" стали частіше хворіти діти (за статистичними даними країн, де вже превалює циркуляція цього штаму).