Для вакцинації дітей від 5 років потрібна спеціальна вакцина, - експерт

Ми рекомендували вакцинацію від COVID-19 для підлітків в Україні (у віці від 12 до 18 років) з урахуванням декількох факторів. Перший - це питання безпеки. Протягом літнього періоду було зібрано чимало даних про використання вакцини для дітей.

По-друге, оскільки для підлітків в Україні можуть застосовувати тільки один препарат - Pfizer-BioNTech, то ми повинні були переконатися, що у нас буде достатньо вакцин для всіх інших категорій населення. Єдина вакцина, яка у нас є в арсеналі для дітей від 12 років – це Comirnaty від Pfizer - BioNTech.

У Європі для вакцинації підлітків вже схвалений і препарат SpikeVax (Moderna). Але ця вакцина не зареєстрована в Україні, ми її використовуємо як гуманітарну допомогу, її ввозять в країну за окремою процедурою.

Сама компанія на реєстрацію в Україні не подавалася, самостійно зареєструвати препарат без звернення компанії не можна. Тому її поки не можуть вводити неповнолітнім.

У Китаї також схвалена для щеплень дітям з 6 років вакцина CoronaVac від Sinovac. Але для того щоб колоти цю вакцину дітям, виробник повинен внести зміни в інструкцію. І тільки тоді МОЗ зможе розглянути ці зміни.

Ми також відстежуємо результати, ефективність і безпеку застосування щеплень від COVID-19 для дітей від 5 до 11 років. Але для того щоб почати вакцинацію для цієї вікової категорії потрібна спеціальна вакцина.

Ті країни, які почали прищеплювати дітей від 5 до 11 років вакциною від Pfizer - BioNTech – це не зовсім той препарат, який ми зараз використовуємо в Україні. Для дітей доза вакцина в три рази нижче. Це не означає, що ми можемо взяти вакцину, яка вводиться в дозуванні 0,3 мл дорослим і ввести дитині 0,1 мл потрібен препарат у відповідній концентрації – ми не можемо використовувати ту вакцину, яку колють підліткам і дорослим.

Дитячий препарат Comirnaty повинен подати на реєстрацію в Україні виробник вакцини. За тією інформацією, якою я володію, вона буде зареєстрована на початку січня.

Але потрібно розуміти, що діти не є пріоритетною групою для вакцинації за винятком тих, у яких є серйозні супутні захворювання. Маючи низький рівень вакцинації серед груп ризику, серед старших людей, ймовірно, вакцинація для всіх дітей не може поки бути в пріоритеті. Їм ніхто не заборонить отримати щеплення, але активної агітації або закликів піти і пройти вакцинацію для цієї вікової категорії немає.

Федір Лапій для РБК-Україна