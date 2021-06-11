Експерт назвав фактори впливу на прогнози щодо поширення коронавірусу

Розслаблятися від епідемії не можна до тих пір, поки у нас рівень вакцинації хоча б не буде відповідати європейському рівню. Зараз в країнах Європи більш ніж кожен третій житель провакцинований принаймні однією дозою. В Україні зараз цей показник менший майже вдесятеро - 3,5%. Тоді як в Європі - 34%.

Серед головних факторів, які дуже сильно впливають на прогнози розвитку епідемії - це варіанти вірусу. А саме - присутність більш заразних варіантів вірусу і і те, наскільки широко вони будуть циркулювати по країні. Тобто їх процентне співвідношення.

Як ми знаємо, в Україні вже виявили британський і південноафриканський варіанти, але величезного впливу на захворюваність від них поки не було. Тому перша потенційна загроза - це збільшення присутності будь-якого більш заразного варіанту вірусу. Поки у нас також немає інформації про циркуляцію в країні індійського або "дельта" варіанту. Потенційно він теж може створити загрозу.

Ще один фактор невизначеності для прогнозів - це період імунітету. Зараз багато міркують про відсоток перехворілих і відсоток провакцинованих людей. Але дуже важливо зрозуміти, скільки триватиме цей імунітет. Якщо людина перехворіла рік тому, чи може він повторно заразитися?

Третій фактор, що діяв і раніше - це карантинні обмеження. Зараз цей фактор найслабший через те, що зараз дуже хороша спадаюча динаміка, яка, в свою чергу, пов'язана і з сезонністю.

Четвертий фактор - це темпи вакцинації. Зараз вона в Україні прискорилася - в чотири рази за останній тиждень. Але вони все ще залишаються меншими, ніж в середньому по Європі в чотири рази.

Через ці фактори невизначеності зараз у світі переходять на поквартальне прогнозування. Такий підхід використовує і Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми дамо сценарії розвитку епідемії від Київської школи економіки на третій квартал 2021 року в кінці червня - на початку липня.

Найбільш визначальний фактор для прогнозів на літо з чотирьох перерахованих - це поширення більш заразних варіантів вірусу. Що стосується прогнозів на найближчий час, то червень повинен бути без будь-яких сюрпризів. Захворюваність буде падати. Також буде знижуватися завантаженість ліжок і смертність.

Варто відзначити, що останні два показники проявляються пізніше ніж зростання захворюваності. Адже спочатку у нас йде зміна захворюваності, потім вона позначається на завантаженні ресурсів медичній системі, а вже потім – на рівні смертності. Так як зараз захворюваність дуже знижується, то завантаженість лікарень і смертність спадатиме протягом червня.

Далі все буде залежати від балансу сезонності і поширення варіантів. Уявіть, що на одній чаші терезів у нас є сезонність – вона на 20-40% додатково стримує природну передачу вірусу. На іншій чаші - це те, якою буде присутність цих більш поширюваних варіантів.

Коли в березні в Польщі процентне співвідношення британського варіанту було більше 50% серед усіх випадків зараження, тоді у них було величезне зростання захворюваності. Є ризик, що в Україні може статися те ж саме. Якщо у нас будуть масово циркулювати більш заразні варіанти, вони перекриють вплив сезонності, і може початися сплеск, як це було в Польщі.

Юрій Ганіченко для РБК-Україна