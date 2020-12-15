Експерт пояснив спад захворюваності COVID-19 в Україні

Є кілька чинників, які, на мій погляд, можуть впливати на епідемічну ситуацію і той спад захворюваності COVID-19, який зараз показує офіційна статистика.

Перший – в європейському регіоні в цілому спостерігається зниження кількості нових випадків. Є думка, що це пов'язано з обмежувальними заходами. В Україні також діють карантинні обмеження, передбачені помаранчевою зоною: це і масковий режим, це і обмеження роботи деяких закладів.

Коли у нас реєстрували за 16 тисяч випадків в добу, коли у кожної сім'ї є родичі або знайомі, які перехворіли COVID-19 – це, звичайно, також підштовхує людей більше дотримуватись карантинних норм.

Можливо, у випадку з коронавірусом спрацював фактор сезонності, який властивий всім респіраторним захворюванням – в грудні вони часто слабшають.

Свою роль міг зіграти і економічний фактор. Річ у тім, що через бюджетної кризи фіскальні органи почали більш жорстко ставитися до будь-яких виплат. Зазначу, що за роботу з хворими COVID-19 медики отримують доплати. Грошей на ці доплати зараз не вистачає.

Можливо, з цим і пов'язане звернення Державної фіскальної служби до Національної служби здоров'я про необхідність врегулювання питання з виплатами. І НСЗУ вже розіслала листи, що доплати можуть здійснюватися виключно для лабораторно підтверджених випадків. Можливо, на цьому тлі ми і спостерігаємо скорочення саме лабораторно підтверджених випадків.

Адже якщо ми подивимося на інші епідемічні показники: кількість госпіталізації, дійсно, знижується, але кількість важких хворих зростає. Значно зростає і число смертей. Є непрямі показники, які наштовхують на думку, що з офіційною статистикою за коронавірусу відбувається щось не зовсім зрозуміле.

Володимир Курпіта, для РБК-Україна