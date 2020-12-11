Експерт пояснила спад коронавірусу в Україні

За статистикою ми бачимо, що йде зниження захворюваності COVID-19. Дійсно, за останній тиждень виявили менше нових випадків. Складно сказати, чи сталося це завдяки карантину вихідного дня або якимось іншим факторам.

Безумовно, коли ми не контактуємо з іншими людьми, ми зменшуємо кількість інфікованих. Але, дивлячись на те, як на практиці впроваджувалися ці заходи і як їх дотримувалися в містах, мені здається, що карантин вихідного дня не зіграв значної ролі. Він не вплинув на ситуацію настільки, щоб ми говорили про серйозний спад.

У той же час в деяких регіонах не спостерігається зниження захворюваності. Наприклад, Київ і Одеса залишаються на тому ж рівні. Тобто по Україні в цілому знизилася, але в деяких регіонах ситуація не покращилася.

Думаю, що зараз пройшло недостатньо часу для ґрунтовного аналізу. Тому я б поки не пов'язувала останню статистику з карантином вихідного дня. У будь-якому випадку всі наступні карантинні заходи актуальні, тому що без них ситуація дуже швидко повернеться в минуле русло.

Крім того, є проблема з тестуванням, але вона погано відстежується в статистиці. Ми бачимо, що тестів стали проводити менше. Але питання в тому, чому: тому що лабораторії не можуть більше тестувати або тому що матеріали не надходять до лабораторії.

За моїми спостереженнями, зараз люди не тестуються в тих масштабах, як раніше. Лікарі зараз все рідше направляють пацієнтів на тест у важких випадках. А люди частіше лікуються вдома, бо їм просто ліньки йти здавати аналізи і чекати їх результатів, тому що це займає дуже багато часу. При легкому перебігу можна не обстежитися, знаходиться в ізоляції і лікується вдома. Але це спотворює реальну статистику.

Катерина Сояк, для РБК-Україна