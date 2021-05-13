Експерт розповів про небезпеку "індійського" варіанту коронавірусу

В індійському варіанті коронавірусу є 13 мутацій, які відрізняють його від уханського. З них сім - в так званому спайк-протеїні (S протеїн), це шипоподібний протеїн, який відповідає за взаємодію вірусу з клітинами людини. Але з цих семи є дві важливі мутації, які пройшли саме в рецептор-зв'язувальному домені. Це 452 мутація і 484 мутація.

У коронавірусі SARS-CoV-2 мутації взагалі відбуваються досить рідко, в 3-4 рази рідше, ніж у вірусі грипу. Проте в цьому вірусі пройшли вже мільйони мутацій. Скільки людей захворіли - приблизно стільки ж є мутацій.

Після того, як людина заразилася, у вірусі може відбутися одна чи дві мутації, якщо він перебуває в організмі 10-20 днів. Мутація відбувається раз на 10-12 днів. Якщо людина хворіє довго і довго не може побороти цей вірус, наприклад, через ослаблений організм, то в такої людини накопичуються мутації. І ці мутації з вірусом можуть передатися іншим людям. У такий спосіб і виникають такі варіанти мутацій - тоді, коли багато людей хворіють і хворіють довго.

У бразильському місті Манаус перехворіли практично всі жителі. Там вирішили не боротися з вірусом і дозволити усім перехворіти, вважаючи, що так він згине. Але там померла величезна кількість людей і одночасно з'явився цей бразильский вірус, який називається P1.

І бразильський, і південноафриканський, і британський (англійський, кентський) варіант Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає як небезпечні варіанти (the variants of concern). Проте індійський варіант називають варіантом, який викликає інтерес, тобто треба за ним слідкувати.

Що варто зазначити: серед хворих в Індії індійський варіант, насправді, поширений лише у 20%. Тобто далеко не всі, хто хворіє і помирає, заражені саме індійським варіантом. В Індії превалює британський варіант.

Важко сказати, чи індійський варіант є більш контагіозним ніж британський. Вважається, що суттєвої різниці немає. Водночас, вважається, що згадана 452 мутація, яка є в індійському варіанті і яку вперше виявили в Каліфорнії, є на 20% більш контагіозною. Проте мутація 501 в британському варіанті є на 50-70% більш контагіозною.

Інша важлива мутація 484, яка є в індійському варіанті, а також у південноафриканському і бразильському - її ще називають такою, яка гірше піддається дії вакцин. Цієї мутації спочатку не було в британському, але потім вона також з'явилася. Вона, справді, гірше реагує на щеплення. Але все одно реагує, тобто все одно потрібно вакцинуватися. Хороша новина в тому, що китайська вакцина Coronavaс, яка є в Україні і яку зараз почали масово використовувати в Бразилії, продемонструвала дуже добру ефективність від тамтешнього варіанту.

Комісаренко для РБК-Україна