Експерт про штам "Омікрон": є добра новина і погана

Що говорять перші отримані дані про "Омікрон". З позитивного: він викликає більш легке захворювання, ніж "Дельта", і летальність у нього значно нижча, ніж в "Дельти". У такому випадку, якщо "Омікрон" витіснить всі інші варіанти коронавірусу, то зрештою він може перетворитися у звичайний коронавірус, який викликає легке захворювання. І можливо, це й говорить про те, що він може стати "живою вакциною".

Погані новини в тому, що він заражає людей у 2-3 рази частіше, ніж "Дельта". Взагалі варіанти вірусу конкурують між собою, тому зараз у світі "Дельта" є найбільш поширюваною. Вона витіснила інші варіанти. Вже ніхто не згадує про "Альфу", "Бету", "Гамму". Але "Дельта" викликає тяжке захворювання.

Але, якщо "Омікрон" більш заразний, ніж "Дельта", то він її витіснить. І тоді люди будуть хворіти значно легше, меншою буде летальність. Але він заразить дуже велику кількість людей.

Сергій Комісаренко, для РБК-Україна