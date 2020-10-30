Головний санлікар запропонував відмовитися від "світлофорного" зонування

Все менше території України залишається в "зеленій" зоні карантину. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в коментарі РБК-Україна розповів про плани уряду відмовитися від "світлофорного" зонування України.

Я процитував головного санлікаря Віктора Ляшка, який запропонував це (мова про відмову від "світлофорного" поділу України на карантинні зони, - ред.) на сьогоднішньому засіданні державної комісії ТЕБ та НС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - ред.).

Що таке "світлофорний" принцип? У нас зараз Україна поділена на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену. Станом на сьогодні в "зеленій" зоні залишаються лише дві адміністративно-територіальні одиниці, в "жовтій" - близько двадцяти. Тобто, фактично зараз вся територія України "помаранчева" і "червона".

Саме тому Віктор Ляшко запропонував комісії ТЕБ та НС подумати над тим, що треба відходити від такого зонування або змінювати критерії, або впроваджувати єдині вимоги для карантину. Саме тому ми фактично у всіх зонах, крім "червоних", сьогодні ввели обмеження на рівні "помаранчевої" зони, а в "червоних" зонах обмеження узгоджені з місцевими комісіями ТЕБ та НС.

Олег Немчінов, для РБК-Україна