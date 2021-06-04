Індійський штам COVID-19 може проникнути з Туреччини. Спалах буде після сезону відпусток

Ми бачимо, що вірус мутує досить інтенсивно і з'являються нові варіанти, які можуть стати проблематичними. Таким є індійський варіант. Епідемічна ситуація в Україні буде, серед іншого, залежати від того, чи отримає він масове поширення на території країни.

Потрібно звернути увагу, що влітку є такий ризик через те, що чимало українців відправиться до Туреччини. Як відомо, між Україною і Туреччиною було прийнято двостороннє рішення не вимагати від громадян ПЛР-тести при в'їзді в країну. Потенційно індійський варіант може звідти потрапити в нашу країну. Думаю, зараз дуже важливо посилити контроль на кордоні, спробувати ввести, якщо не тестування, то хоча б скринінг.

Якщо в червні не буде зростання захворюваності, то, скоріш за все, він буде вже з кінця вересня, коли люди повернуться з відпусток і, знову ж таки, можуть завезти в Україну який-небудь новий штам. До осені циркуляція вірусу, напевно, буде обмежена в розвинених державах. Але багато країн із середнім і низьким рівнем розвитку ще не матимуть доступу до масової вакцинації. Тому поширення вірусу там буде продовжуватися. Приклад - Південна Америка, де зараз зима. Там вірус інтенсивно циркулює.

Багато що залежить також від того, з яким успіхом Україна буде вводити паспорти вакцинації. Попередньо їх хочуть ввести з липня. Але їх реалізація поки недостатньо ясна.

Чи може в перспективі з'явитися якийсь український штам? Це не можна виключати, але це можливо, якщо в країні буде спостерігатися досить активне зараження і передача вірусу. Зараз у нас відбувається падіння захворюваності, але все одно щодня реєструють тисячі випадків коронавірусної інфекції. Тому потрібен ретельний моніторинг і секвенування зразків вірусу в Україні.

Зараз складно робити якісь прогнози щодо того, чи зможе вакцинація українців збити епідемію в осінньо-зимовий період. Якщо виходити з традиційної епідеміології, вона може дати ефект, якщо нею охопити мінімум 60% населення. Навіть якщо новому міністру охорони здоров'я вдасться виконати свою обіцянку прищепити за літо 5 млн, то це точно не 60%.

Це навряд чи зможе вплинути на поширення коронавірусної інфекції восени, але це вже буде прогресом. Важливо також, які саме групи будуть до того часу охоплені вакцинацією.

Володимир Курпіта, для РБК-Україна