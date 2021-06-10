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Інфекціоніст про COVID в Україні: закінчилася не хвиля, а третій пік

Автор: Андрій Александрін, лікар-епідеміолог

В Україні значно знизилася захворюваність коронавірусом. Однак завершилася не хвиля COVID-19, а її третій пік.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів інфекціоніст і керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

Якщо люди вибираються на вулицю, з одного боку ризику немає. З іншого боку, якщо ніхто не дотримується фізичної дистанції - цей ризик є. У COVID все-таки відзначається певна сезонність, як ГРЗ. Торік ми цього не помітили, і навпаки думали, що сезонності немає, тому що у нас тестування було практично на нулі. На сьогодні захворюваність дійсно спала, але звертаю вашу увагу, що не можна говорити, що хвиля закінчилася. Це закінчився третій пік першої хвилі.

Хвиля закінчується тільки тоді, коли на території всієї країни починають реєструвати одиничні випадки. А якщо ми реєструємо за офіційними даними півтори, тисячу, це не так уже й мало щодня. Це величезна кількість людей.

Ми бачимо, що зараз відбувається з інфекційними стаціонарами. Ми з нашими міжнародними партнерами ВООЗ, ЮНІСЕФ їх готували, досить багато туди вклали інформації, зробили програми з інфекційного контролю. Міжнародні партнери забезпечили їх необхідними витратними матеріалами.

І тепер інфекційні стаціонари припинили фінансуватися. Тому що вимога пішла нібито від Нацслужби здоров'я, що приймати ковідних пацієнтів можуть тільки багатопрофільні клініки. Але це навіть з точки зору ВООЗ велика дурість, тому що ВООЗ навпаки рекомендує сфокусувати увагу на окремо розташованих інфекційних стаціонарах, які прийматимуть ковідних пацієнтів. А не пускати їх в загальний потік. Але це знову-таки за літо буквально призведе до катастрофи, тому що восени у нас буде черговий пік COVID-19.

Андрій Александрін, для РБК-Україна

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