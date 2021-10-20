Інфікований "Дельтою" може заразити від одного до ста осіб

Хворий, інфікований "Дельта" штамом, може заражати від одного до сотні людей - в залежності від того, з якою кількістю людей він контактує.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла вірусолог, доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" Алла Мироненко.
Наприклад, якщо хворий знаходиться в залі з працюючою вентиляцією, то інфекція буде розноситися по всьому приміщенню, і ті хто ще не хворів, виявляться схильні до ризику зараження. Оскільки "Дельта" штам легше передається, і йому потрібно менше часу для контакту, ніж його попередньому "уханьскому" різновиду, достатньо всього декількох хвилин спілкування, щоб людина заразилася.
Крім того, інкубаційний період "Дельта" штаму в порівнянні з первинним, всього 1-3 дні, максимум 4. У підсумку, швидше збільшується кількість хворих, оскільки раніше виявляються клінічні прояви - не через 10 днів і не через два тижні, а саме 3-4 дні. У "британського" штаму, який викликав у нас хвилю навесні, інкубаційний період становив теж три дні. Віруси постійно змінюються.
В Україні зростає кількість хворих тому що багато людей, які сиділи закриті й нікуди не виходили і тому не хворіли, зараз активно стали спілкуватися. Адже вже немає таких жорстких обмежень, в результаті з'явився великий ризик бути інфікованими і захворіти. Тим, які перехворіли восени в першу хвилю або навесні - в другу, вже не страшно заразитися, тому що у них з'явився базовий імунітет, який також називається грунт-імунітет.
Неправильно, що щеплення у нас абсолютно безсистемно робляться всім тим, хто хоче, незалежно від того був у людини COVID чи ні. Необхідно вакцинувати тільки тих, хто не інфікувався на коронавірус. І вкрай важливо докласти зусиль, щоб переконати тих, хто ще не хворів. А у нас жорсткі заходи і прищеплюються ті, які перехворіли, але це не створює додатковий імунний прошарок, оскільки організм тих, хто переборов COVID, вже навчений до опору проти цього вірусу. Неважливо, є антитіла чи ні, вони не захворіють, а ті, хто не хворіли - цілком ймовірно.
Оскільки зараз циркулює "Дельта", то ймовірність заразитися цим штамом більше, ніж іншими.
Алла Мироненко, спеціально для РБК-Україна