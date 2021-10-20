Інфікований "Дельтою" може заразити від одного до ста осіб

Наприклад, якщо хворий знаходиться в залі з працюючою вентиляцією, то інфекція буде розноситися по всьому приміщенню, і ті хто ще не хворів, виявляться схильні до ризику зараження. Оскільки "Дельта" штам легше передається, і йому потрібно менше часу для контакту, ніж його попередньому "уханьскому" різновиду, достатньо всього декількох хвилин спілкування, щоб людина заразилася.

Крім того, інкубаційний період "Дельта" штаму в порівнянні з первинним, всього 1-3 дні, максимум 4. У підсумку, швидше збільшується кількість хворих, оскільки раніше виявляються клінічні прояви - не через 10 днів і не через два тижні, а саме 3-4 дні. У "британського" штаму, який викликав у нас хвилю навесні, інкубаційний період становив теж три дні. Віруси постійно змінюються.

В Україні зростає кількість хворих тому що багато людей, які сиділи закриті й нікуди не виходили і тому не хворіли, зараз активно стали спілкуватися. Адже вже немає таких жорстких обмежень, в результаті з'явився великий ризик бути інфікованими і захворіти. Тим, які перехворіли восени в першу хвилю або навесні - в другу, вже не страшно заразитися, тому що у них з'явився базовий імунітет, який також називається грунт-імунітет.

Неправильно, що щеплення у нас абсолютно безсистемно робляться всім тим, хто хоче, незалежно від того був у людини COVID чи ні. Необхідно вакцинувати тільки тих, хто не інфікувався на коронавірус. І вкрай важливо докласти зусиль, щоб переконати тих, хто ще не хворів. А у нас жорсткі заходи і прищеплюються ті, які перехворіли, але це не створює додатковий імунний прошарок, оскільки організм тих, хто переборов COVID, вже навчений до опору проти цього вірусу. Неважливо, є антитіла чи ні, вони не захворіють, а ті, хто не хворіли - цілком ймовірно.

Оскільки зараз циркулює "Дельта", то ймовірність заразитися цим штамом більше, ніж іншими.

Алла Мироненко, спеціально для РБК-Україна