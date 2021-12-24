МОЗ рекомендували забезпечити ревакцинацію для людей від 60 років

Ми рекомендуємо вводити бустерну дозу для цієї вікової категорії через шість місяців після другого щеплення.

Далі ця рекомендація буде винесена на розгляд оперативного штабу МОЗ щодо вакцинокерованих інфекцій. Зазвичай ми проводимо його по п'ятницях, але сьогодні його не було. Швидше за все, він пройде вже в останніх числах грудня, перед Новим роком, можливо, 28-29 грудня.

У НТГЕІ є ще три дні на обробку і внесення поправок в наші рекомендації, далі ми представляємо їх на штабі. Штаб за них голосує, а потім Міністерство вводить в дію своїм указом.

Нагадаю, що у нас вже є рішення про додаткову дозу (з інтервалом від 28 до трьох місяців після введення другої дози) для імунокомпрометованих людей. МОЗ вже підписав указ 22 грудня про ревакцинацію для медичних працівників і для співробітників будинків інтернатного типу.

На своєму засіданні 18 грудня НТГЕІ також прийняла рекомендацію зробити доступною додаткову або бустерну дозу для тих, хто виїжджає закордон – туди, де є така вимога.

Що стосується ревакцинації всіх інших категорій населення - ми вирішили поки її відкласти. Повинна бути поетапність і пріоритизація введення третіх доз.

Лапій для РБК-Україна