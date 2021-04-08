Необхідно до шести тижнів, щоб COVID-захворюваність у "червоних" зонах пішла на спад

Якщо будуть потрібні додаткові ліжка з підведеним киснем, ще більше, ніж є у наявності, звичайно треба ставити питання про розгортання мобільних госпіталів. Звичайно, не можемо залишити хворих без надання медичної допомоги, і вже на сьогодні потрібно думати про якісь додаткові можливості розгортання таких ліжок.

Щодо зростання рівня смертності від COVID - тут у залежності від регіону. У деяких регіонах, наприклад, у західних, де уже декілька тижнів дотримуються обмежувальних заходів, локдауну, ситуація більш-менш стабілізується. Я не говорю, що зменшується якось кардинально, але стабілізується і має таку тенденцію до зменшення захворюваності, у тому числі й смертності.

Але треба розуміти, що кількість смертельних випадків залежить від того, скільки у нас важких випадків. Є таке певне співвідношення: чим більше хворих, тим більше важких форм, і далі у цьому ланцюжку чим більше важких, тим більше смертей. Якщо буде зростати загальна захворюваність, у тому числі з важкими формами, то може зростати й кількість, на жаль, смертельних випадків.

З приводу стабілізації ситуації із захворюваністю після 16 квітня - у нас деякі регіони ще не ввійшли у "червону" зону, а деякі уже, можливо, будуть виходити, знову ж таки західні регіони, в яких уже 2-3 тижні тривають обмежувальні заходи. До 16 квітня певні регіони уже вийдуть з цієї ситуації, але не виключено, що ті регіони, які ще не зайшли у "червону" зону, можуть зайти. Тому що у тих регіонах не такі жорсткі обмежувальні заходи, а вірус є, він активно поширюється серед людей. І не виключено, що ці регіони увійдуть.

Якщо вони увійдуть десь сьогодні-завтра, то до 16 квітня там ситуація аж ніяк не стабілізується. У тих регіонах, які на цьому тижні увійшли у "червону" зону, до 16 квітня також не можна гарантувати їх вихід. Тому що принаймні два, а то й три тижні потрібні, щоб ситуація хоча б стабілізувалася. Краще, щоб це було три-чотири тижні. А п'ять-шість тижнів потрібно, щоб захворюваність уже почала знижуватися.

Скільки триватиме локдаун у Києві, також залежить від багатьох складових. Для того, щоб при дотриманні всіх необхідних заходів ситуація стабілізувалася, потрібен подвійний інкубаційний період. Інкубаційний період, ми знаємо, два тижні. Тобто, для стабілізації потрібно хоча б три-чотири тижні. Це для стабілізації. За умови, що ці заходи будуть дотримуватися, усі. З одного боку люди мають дотримуватися усіх цих заходів, які їм виписані, а з іншого боку - заклади, яким заборонено працювати, і вони не мають працювати, заклади, яким дозволено працювати, але за певних умов. Якщо усього цього будуть дотримуватися, чого, на жаль, у нас поки що немає, то можемо говорити, що потрібно три-чотири тижні.

Разом з тим ми розуміємо, що якраз через цей період буде у нас цілий ряд свят, Великдень, травневі, тому це може накластися. Якщо ситуація почне стабілізуватися, і люди на свята порушать усі ці необхідні заходи, то може ситуація з карантином знову трошки подовжитися.

Людмила Мухарська, для РБК-Україна