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У НСЗУ розповіли, скільки витрачають на лікування одного пацієнта з COVID-19

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 09:00
У НСЗУ розповіли, скільки витрачають на лікування одного пацієнта з COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Лілія Гудзь, глава прес-служби НСЗУ

Лікування зараженого коронавірусом може досягати 40 тисяч гривень. Яка допомога надається на кошти держави розповіла РБК-Україна заступник начальника Національної служби здоров'я України, керівник прес-служби управління Лілія Гудзь.

В середньому ми оплачуємо трохи більше 20 тисяч гривень на одного пацієнта. Якщо це пацієнт, який був у відділенні інтенсивної терапії, то ця сума може доходити до 40 тисяч.

На ці гроші людині має надаватися вся необхідна допомога: госпіталізація, інтенсивна терапія, медикаментозна терапія, консультації лікарів, консультації інфекціоніста й інших спеціалістів, якщо у людини є супутні захворювання, КТ, в принципі, все, що може бути потрібне в лікарні - оплачує НСЗУ.

Ми фінансуємо всі лікарні за однаковими тарифами, вони затверджені постановою Кабміну і всі наші лікарні, з якими ми маємо договір, незалежно від того, чи вони в Києві, чи в регіоні, вони отримують за одного пацієнта однаково.

Лілія Гудзь, для РБК-Україна

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