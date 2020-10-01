Треба готуватися до зростання захворюваності на COVID-19 до 9000 випадків на добу

Було б цікаво почути, за яким прогнозом і за якою моделлю у ВООЗ порахували це число - 9 тисяч. Якщо вони вивели таку кількість, можливо, вони і проаналізували, наскільки наша система охорони здоров'я витримає таке навантаження.

Думаю, немає підстав вважати, що так не буде. Ми бачимо, що ситуація розвивається дуже стрімко. Єдине, якщо ми спрямуємо зусилля на те, щоб цей сценарій попередити, то, можливо, ми все ж не прийдемо до такої добової кількості підтверджених хворих. А для цього потрібно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

Сьогодні дозволено функціонувати всім суб'єктам господарювання. До того ж в цей період року, коли люди повернулися з відпусток, діти пішли до школи, відбувається обмін різними збудниками - як бактеріальними, так і вірусними. Тому щорічно в цей період може фіксуватися зростання захворюваності.

Чи витримає наша медична система - складно сказати. У будь-якому випадку потрібно готуватися до такого розвитку подій: продумати, які медустанови можна перепрофілювати. Якщо їх не вистачить, то треба думати, у яких закладах можна відкрити тимчасові лікарні для пацієнтів з COVID-19. Можливо, треба робити модульні лікарні, але в такому випадку потрібно думати, де набрати медпрацівників і медсестер, де взяти обладнання і тест-системи.

Людмила Мухарська, для РБК-Україна