Однозначно сказати, що флюрона стане першим кроком до кінця пандемії, поки не можна, - епідеміолог

Поки тільки окремі експерти виділяють цей синтез двох захворювань, але офіційно флюрона не кваліфікована.

Крім того, щоб зробити висновок, наскільки вона небезпечна, потрібен великий обсяг інформації від людей, які перехворіли на цю форму захворювання. Тому однозначно сказати, що флюрона стане першим кроком до кінця пандемії, поки не можна.

Зараз багато хто задається питанням: що небезпечніше - "Омікрон" або грип. Тут теж немає однозначної відповіді. Є люди, які вмирали і вмирають просто від грипу, а є жертви "Омікрону" або "Дельти". Це залежить не тільки від властивостей самих вірусів, але і від стану організму хворого.

Якщо у людини є хронічні захворювання або він вже в похилому віці, то існує великий ризик важко захворіти і навіть померти. І це незалежно від того, інфікувався він грипом або ж коронавірусом.

Людмила Мухарська для РБК-Україна