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"Омікрон" спричинить набагато більшу захворюваність в Україні, ніж "Дельта"-штам

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 14:50
"Омікрон" спричинить набагато більшу захворюваність в Україні, ніж "Дельта"-штам В Україні прогнозують високу захворюваність COVID (фото Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Михайло Радуцький, голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації

В Україні зростає захворюваність на коронавірус, щотижневі цифри зросли більш ніж у два рази. На цьому тлі ситуація з вакцинацією від COVID залишає бажати кращого.

Про те, на що чекати українцям під час чергової хвилі коронавірусу, в коментарі РБК-Україна розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький

Одна з відмінностей "Омікрона" від всіх попередніх варіантів - він дуже контагіозний. Але в той же час, виходячи з тих даних, які ми отримуємо від ВООЗ, від наших медиків і вчених - він легше переноситься, особливо вакцинованими людьми.

За останній тиждень кількість інфікованих COVID-19 в Україні піднялася з 6 до 20 тисяч. Ми бачимо, що зараз домінуючим збудником є штам "Омікрон" як у світі, так і, ймовірно, по Україні в тому числі.

Ми прогнозуємо, що під час цієї хвилі у нас будуть високі цифри хворих, якщо враховувати досить невисокий рівень вакцинації в порівнянні з іншими країнами. Імовірно, кількість інфікованих буде набагато більше, ніж під час "Дельта"-хвилі. Але система охорони здоров'я, як очікується, буде менш завантажена, ніж під час попередніх спалахів.

Зараз при добовій кількості заражень в близько 20 тисяч середня заповненість ліжок з киснем по країні становить приблизно 27%. Тобто навіть при зростанні кількості інфікованих навантаження на лікарні поки невелика. Зараз до цієї хвилі в Україні підготовлено 64 тисячі ліжок, з яких 97% забезпечені киснем.

Тест-систем у нас також достатньо. Єдине, ми вважаємо, що буде більше навантаження на ПЛР-тестування, оскільки тести на антиген, швидкі тести, які можна робити в домашніх умовах, не настільки точно виявляють COVID-19, викликаний "Омікроном", ніж ПЛР.

Якщо подивитися на досвід інших країн і на те, як у нас проходили минулі хвилі, то пік цієї хвилі ми очікуємо приблизно в середині - в кінці лютого. Якщо зростання продовжиться такими ж темпами, як зараз, в тій же прогресії - а у нас вже зараз спостерігається не арифметична, а скоріше, геометрична - то ми повинні вийти на плато і пік приблизно через 2-3 тижні.

Міністерство охорони здоров'я та уряд відштовхуються від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми бачимо приклад Великобританії, яка вирішила пом'якшити карантинні правила. Але там високий відсоток вакцинованого населення. Якщо ВООЗ надасть рекомендації щодо послаблення карантину для багатьох країн, тоді Україна розглядатиме можливість змінити правила карантину. Поки на сьогоднішній день ми не бачимо підстав це робити. Разом з тим уряд також поки не бачить необхідності посилювати обмеження і умови карантину в "червоних" зонах.

Михайло Радуцький, для РБК-Україна

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