Чому і як з'являються нові варіанти коронавірусу

Коронавіруси вже давно відомі світу, в тому числі як збудники інфекцій у людини з 1968 року. Вони цікаві тим, що у них є генетична особливість. У них зчитування інформації йде з мРНК (вона ж іРНК) і вона весь час змінюється. Тому їх і відносять до нідовірусів (нідо з лат. - гніздо).

Нічого несподіваного в зміні генетичної інформації цього вірусу немає. Кожен вірус виживає по-своєму. Як і будь-яка жива система, він повинна змінюватися, мутувати, щоб вижити. Це головна стратегія у нідовірусів, у коронавірусів - вони змінюються завдяки помилкам зчитування.

У штамі "Омікрон" є дуже багато змін, 32 мутації - тільки в спайковому білку S, який відповідальний за з'єднання і проникнення в наші клітини. Це набагато більше ніж у дельта-варіанті. Поки невідомо, чи впливають на цей варіант антитіла, які працюють проти S-білка вірусу. Чи будуть ефективні ті антитіла, які виробилися проти попередніх штамів. Поки що є припущення, що так.

Мутанти можуть зароджуватися в організмі людей, у яких знижена імунна реактивність. Сьогодні вважається так, що "Дельта" з'явився у людини з порушенням імунної відповіді. Ці люди не відповідають адекватно на антигенні подразнення - мова йде про імунодефіцитних або імуносупресивних пацієнтів. Я вважаю, що таке могло статися і у випадку з "Омікроном".

Кожен вірус намагається виживати. Але врешті-решт збудник і господар прагнуть пристосуватися один до одного - це займає якийсь час. Так само буде і для коронавірусів. Думаю, він стане таким же, як і вірус грипу-сезонним. Ймовірно, нам доведеться реагувати на нього так само, як і на вірус грипу - щороку імунізуватися, тому що він продовжить мутувати і змінюватися, як і вірус грипу.

Адже перший SARS-CoV також нікуди не зник: близько 14% респіраторних інфекцій, які є сьогодні - це коронавірусні інфекції. Але він не призводить до важких течій, тому що система вже пристосована. Тепер вони стали сезонними респіраторними інфекціями.