Потенціал бажаючих вичерпався. Тисяча гривень навряд чи підвищить рівень вакцинації

Маю сумніви, що тисяча гривень, яку обіцяють вакцинованим, допоможе збільшити кількість бажаючих. Хоча сама по собі ініціатива непогана, незалежно від того, від кого вона йде.

Чи це стане причиною, коли люди пенсійного віку, які першочергово мають бути вакциновані проти COVID-19, відгукнуться? Чесно кажучи, маю сумніви, що це для них стане вирішальним. Хоча, можливо, для когось це і буде якоюсь певною сумою. Але питання, як ці кошти будуть видаватися. Наскільки я зрозумів, мова йде про те, що їх можна обміняти на квитки в театр або спортзали. Мова не йде про отримання тисячі гривень на руки.

Подібні ініціативи були вже й раніше на рівні місцевих органів влади, амбулаторій, підприємств. Була, наприклад ініціатива з лотерей, у якій люди брали участь. Це було у той період, коли ще не застосовувалися методи батога через обмеження пересування. Це було, коли люди не проти вакцинуватися. Деякі підприємства оголошували конкурс на 50 тисяч гривень у лотерею. Коли люди загалом не проти, а є ще й можливість взяти участь в розіграші від пляшки шампанського до фінансового виграшу, то чому й ні.

Я думаю, що 50% дорослого населення принаймні однією дозою до кінця року може бути вакциновано. Хоча залишилося часу не так багато. Спочатку був вичерпаний потенціал тих, хто свідомо бажав вакцинуватися, коли стояли черги. Але ці черги швидко вичерпалися за кілька вихідних. Потім же пункти щеплення стояли порожні. Вже коли почалися обмеження в школах, обмеження, пов'язані з пересуванням, тоді ми побачили черги, але все одно цей потенціал вичерпався. Уже бачимо, що люди не приходять на другу дозу вакцини.

Ті, хто пішли зараз на вакцинацію, для них аргументом не були якісь логічні доводи, а те, що є обмеження для пересування. Навряд чи ініціатива (щодо тисячі гривень, - ред.) сильно простимулює людей. Зараз відбувається стабілізація захворюваності на COVID-19. Ми будемо бачити смертельні випадки, можливо, ще хтось подумає та змінить рішення.