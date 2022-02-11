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Штам "Омікрон" може ухилятися від тестування на COVID, - експерт

Автор: Дмитро Степанський, доктор медичних наук

"Омікрон" може йти від нашого імунного захисту і ухилятися від діагностичних тестів. Але якщо ми говоримо про ПЛР-тестування, то цей метод більш стабільний. За статистикою, він не пропускає "Омікрон".

Про це РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медичної академії МОЗ України Дмитро Степанський.

Є публікації, що деякі швидкі тести, в основному - антигенні, можуть пропускати "Омікрон" навіть в симптоматичній фазі, коли вірус вже виділяється в навколишнє середовище. Але підкреслю, що мова йде тільки про деякі антигенні тести і деяких виробників.

ПЛР-тестування спрямоване на пошук більш стабільних ділянок геному вірусу. Коли ми проводимо ПЛР-дослідження, то обов'язково беремо мазок з носоглотки. З ротоглотки - це вже якщо є така можливість і ресурси. Є дані про те, що "Омікрон" інфікує тканини верхніх дихальних шляхів. Він більш інтенсивно і швидше розмножується саме в верхніх дихальних шляхах.

І це, перш за все, дає йому перевагу для передачі, незалежно від імунного відхилення (придушення будь-якого з проявів імунної відповіді, імуносупресія, - ред.). І, звичайно ж, місце, з якого потрібно брати такий мазок - це носоглотка.

Що стосується експрес-тестів, коли береться кров - це тести на виявлення імуноглобулінів. Це білки-антитіла, які виробляє організм у відповідь на вірус або який-небудь інший збудник. Цей тест буде вказувати на те, що організм вже контактував з вірусом. Тобто це, скоріше, ретроспективна Діагностика. Якщо проводити діагностику людини, який можливо заражений - для цього краще підходять ПЛР-тести і антиген-тести.

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