Стало відомо, які вакцини від коронавірусу можна змішувати в Україні

Варто прояснити, оскільки питання є актуальним і багато є запитів. Деякі країни втрапили у халепу, коли припинили використання вакцини від AstraZeneca для певних вікових категорій, бо автоматично виникло питання, а що ж робити з другою дозою вакцини? Зокрема, як це було в Німеччині. Це стало приводом для екстрених досліджень, попередні результати яких були отримані в Німеччині, Британії, в Іспанії. Деякі країни прийняли такі змішані схеми і навіть їх схвалили як повноцінні, якщо прибуває до них іноземець, вакцинований за такою змішаною схемою.

Відповідно, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, яку я очолюю, провела засідання в середу і розглядала це питання. Сьогодні на штабі в Міністерстві охорони здоров'я вже затвердили позицію НТГЕІ для того, щоб далі рухатися.

В Україні на сьогодні прийняли наступне:

якщо особа вакцинована першою дозою мРНК - це Pfizer/BioNTech , то у другу дозу потрібно робити вакциною від Pfizer/BioNTech ;

, то у другу дозу потрібно робити вакциною від ; якщо невідомо , чим робили першу дозу, або особа вакцинована мРНК вакциною від компанії Moderna , то друга доза вводиться вакциною від Pfizer/BioNTech ;

, чим робили першу дозу, або особа вакцинована мРНК вакциною від компанії , то друга доза вводиться вакциною від ; якщо особа вакцинована першою дозою від AstraZeneca, то оптимально, щоб і друга доза була від AstraZeneca.

Але, якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози (венозні або артеріальні) або була тяжка несприятлива подія (наприклад, алергічна реакція), або третій варіант - коли ми бачимо, що є дефіцит вакцини від AstraZeneca, тоді ми використовуємо другу дозу вакцини на мРНК платформі, тобто Pfizer/BioNTech.

Всі питають за CoronaVac. Річ у тому, що ми приймаємо рішення, виходячи з досліджень, які вже мають проміжні результати. Такі дослідження існують для комбінації AstraZeneca та Pfizer/BioNTech, але ми не знаємо про дослідження для комбінації CoronaVac та інших вакцин.

Федір Лапій, для РБК-Україна