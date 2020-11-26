Україна може почати вакцинацію від COVID-19 в середині 2021

Те, скільки триватиме епідемія, залежить від того, як буде вести себе вірус, які у нього будуть відбуватися мутації. Дуже хотілося б, щоб мутації призвели до того, щоб він взагалі загинув або хоча б став значно менше контагіозний, або значно менше летальним. Але, на жаль, він може стати ще більш летальним і ще більш контагіозний.

Що стосується повторного зараження, у світі дійсно описано понад 20 випадків реінфекції. Це підтверджено при порівнянні структури генома (їх секвенуванням) вірусів, які заражали людей - спочатку і повторно. Але все ж справжніх повторних заражень було не так багато. По-друге, перше захворювання викликає імунну відповідь у людей, і тому повторне захворювання має бути значно менш важким, ніж перше.

Що насторожує: передбачається, що перше захворювання, що спричинило імунну відповідь, чисто теоретично іноді може нашкодити під час повторного зараження за рахунок так званого "антитіло-залежного посилення". Але воно зустрічається рідко і зараз розглядається тільки за аналогією з деякими іншими інфекційними захворюваннями, коли таке явище зустрічається.

Думаю, що ми будемо прощатися з цим коронавірусом тоді, коли буде проведена ефективна вакцинація більшості (понад 70%) населення планети. Вже є ефективні прототипи і зразки вакцин, які закінчують третю фазу клінічних випробувань. Але вакцинація почнеться тільки в кінці цього року і то в обмеженій кількості (напевно, десятки мільйонів доз).

Певно, в Україні вона почнеться в кінці другого кварталу, приблизно в середині наступного року, а закінчиться в кінці наступного року. Думаю, що вакцини запрацюють, і в решті решт вірусна інфекція піде на спад, починаючи з 2022 року.

За даними, які отримали вчені, імунна відповідь на цей вірус може бути різною і за силою, і за тривалістю. Різні наукові колективи дають різні цифри. Проте більшість все ж вважає, що імунітет є та буде і гуморальним (тобто за рахунок існування противірусних антитіл), і клітинним (за рахунок імунних лімфоцитів), а також буде відносно досить стійким.

Імунітет від першого SARS та MERS тримався орієнтовно два-три роки. Від коронавірусних інфекцій, які викликають у нас гострі респіраторні захворювання та які є особливо патогенними для людей, імунітет, як правило, тримається декілька місяців, до року.

Мутації, які зараз відбуваються в цьому коронавірусі - SARS-CoV-2, не стосуються його шиповидного (шипоподібного) протеїну - спайк протеїну, який грає найважливішу роль у зв'язуванні вірусу з клітинами-мішенями людини і проти якого спрямовано більшість вакцин. Тому я вважаю, і так вважає більшість учених, що створювані зараз вакцини все ж будуть працювати не менше одного року.

Сергій Комісаренко, для РБК-Україна