Посилення карантину виправдано, влада змушена піти на ці кроки

В Україні продовжили карантин і посилили обмеження на масові заходи. Про те, чому влада була змушена піти на ці заходи і чому це допоможе стримати епідемію COVID-19, в коментарі РБК-Україна розповіла завкафедри епідеміології Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Колеснікова.

Очевидно, що зараз кількість хворих збільшується досить швидко. І незважаючи на те, що погода не дуже сприяє проведенню масових заходів, вони плануються. І плануються у великих приміщеннях.

Те, що я бачу в соцмережах - люди абсолютно усі без масок, тримають їх на підборідді, тобто не хочуть псувати свій look якоюсь маскою і, звичайно, не дотримують дистанцію. Тому, це виправдано, що влада змушена піти на ці кроки.

Якщо навесні в основному були питання, чи є хворі серед знайомих, то зараз стоїть вже питання - хто не захворів. На жаль, це важкі випадки і вже багатьох ця трагедія торкнулася. Тому ці заходи необхідні.

Ірина Колеснікова, для РБК-Україна