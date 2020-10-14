ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посилення карантину виправдано, влада змушена піти на ці кроки

Новость на русском → Київ, Середа 14 жовтня 2020 12:15
Посилення карантину виправдано, влада змушена піти на ці кроки Фото: в Україні обмежили масові заходи (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ірина Колеснікова, головний позаштатний епідеміолог Мінздрава

В Україні продовжили карантин і посилили обмеження на масові заходи. Про те, чому влада була змушена піти на ці заходи і чому це допоможе стримати епідемію COVID-19, в коментарі РБК-Україна розповіла завкафедри епідеміології Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Колеснікова.

Очевидно, що зараз кількість хворих збільшується досить швидко. І незважаючи на те, що погода не дуже сприяє проведенню масових заходів, вони плануються. І плануються у великих приміщеннях.

Те, що я бачу в соцмережах - люди абсолютно усі без масок, тримають їх на підборідді, тобто не хочуть псувати свій look якоюсь маскою і, звичайно, не дотримують дистанцію. Тому, це виправдано, що влада змушена піти на ці кроки.

Якщо навесні в основному були питання, чи є хворі серед знайомих, то зараз стоїть вже питання - хто не захворів. На жаль, це важкі випадки і вже багатьох ця трагедія торкнулася. Тому ці заходи необхідні.

Ірина Колеснікова, для РБК-Україна

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус карантин Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19