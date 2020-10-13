Вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні через рік

Cтаном на 3 жовтня, ми маємо понад 200 вакцин-кандидатів на різних стадіях розробки, включаючи 42 вакцини на етапі клінічних досліджень. В даний час серед них менше 10 вакцин знаходяться на третьому етапі клінічних випробувань (коли перевіряється не тільки безпека вакцини, але й її ефективність у подоланні хвороб). Результати третього етапу клінічних випробувань будуть доступні, попередньо, до кінця 2020 року.

Якщо з'явиться безпечна і ефективна вакцина до цього часу, приблизно 6 місяців може знадобитися для завершення її ліцензування та збільшення масштабів виробництва. Отже, якщо все буде добре, тоді вакцина буде доступна в Україні та інших країнах - членах COVAX * - починаючи з другої половини 2021 для груп високого ризику.

На глобальному рівні, такими групами є: медичні працівники, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями. Крім цього, країни можуть приймати власне рішення щодо груп ризику на основі епідеміологічної ситуації в країні.

* Механізм COVAX, який очолюють ВООЗ, CEPI і Gavi, підтримує нарощування виробничих можливостей та закупівлю поставок заздалегідь. Наша мета - поширити два мільярди вакцин по всьому світу до кінця 2021, але я припускаю, що на нас чекає величезна технічна та оперативна робота.

Ярно Хабіхт, для РБК-Україна