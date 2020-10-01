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Великий ріст захворюваності COVID-19 був прогнозований

Автор: Федір Лапій

Другу добу поспіль в Україні фіксують більше 4000 нових хворих COVID-19. Про причини такої статистики лікар-імунолог Федір Лапій розповів  у коментарі РБК-Україна.

Великий ріст захворюваності COVID-19 був прогнозований на осінь цього року. І єдина причина в тому, що триває пандемія. Цей рік буде складним для всіх. У всіх країнах фіксується збільшення випадків зараження вірусом.

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Якщо говорити про наукові підстави для зростання захворюваності, то, по-перше, люди під час холодної пори року більше часу проводять в закритих приміщеннях і контактують один з одним.

Велику роль, як і для багатьох інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, відіграє той фактор, що діти перебувають на навчанні – відвідують школи і садочки. До таких інфекцій, в тому числі, відноситься і COVID-19. Плюс люди втомилися і хочуть відвідувати кафе, ресторани, кінотеатри, виставки, зустрічатися з друзями.

Всі ці фактори впливають на поширення вірусу, що викликає COVID-19.

Федір Лапій, для РБК-Україна

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