Лікар розповіла, як не переплутати грип та коронавірус

Виділити окремі симптоми таких вірусних інфекцій практично неможливо. Тою чи іншою мірою вони будуть перетинатися. Тому є експрес-тести як на ковід, так і на грип. Вони є в аптеці. Якщо є сумніви з цього приводу, то це доступно.

Тим більше це доступно в лабораторіях, де замість експрес-тестів можна складати повноцінні тести, ПЛР-тести. Точно також ми знаходимо ковид і грип.

Якщо вам важливо, яким вірусом ви хворієте, то потрібно йти складати тести. Є лабораторії, де роблять великий скринінг, який дозволяє виявити N-у кількість вірусів. Тобто, якщо ви не знаєте, чим хворієте, то ви робите цей скринінг і він вам показує, який вірус виявлений у вашому організмі.

Купуючи сертифікат, людина обманює державу, але не інфекцію

Лікування щеплених і нещеплених від коронавірусу однакове. Все залежить від того, яка клінічна картина протікання захворювання. Якщо пацієнт не щеплений і хворіє легко, або пацієнт щеплений і теж хворіє легко, то він не потребує лікування. При вірусних інфекціях в лікуванні потребують тільки ускладнення, викликані цією інфекцією.

Однак у щеплених істотно менше ризики важко захворіти. Підроблений сертифікат про вакцинацію людина купує для чого? Щоб від нього відстали. Від нього відстануть, але ризик захворіти набагато вище.

На сьогодні вся статистика по вакцинації говорить про те, що вакцини не захищають від можливості захворіти, але істотно знижують ризики важкого протікання захворювання і смертельного результату.

Тому, якщо людина не вакцинувалася і не хворіла, і купила сертифікат, то вона обдурила державу, але не обдурила ситуацію. Він ризикує захворіти важко.

Люди, які перенесли інфекцію можуть претендувати на те, що їх організм виробив потрібні компоненти для захисту, щоб впоратися з подальшими зараженнями.

Світлана Гук, для РБК-Україна