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Спалах "Дельта" штаму в Україні може статися наприкінці відпускного сезону, - епідеміолог

Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

Не виключено, що в кінці липня можливий спалах через "Дельта" штам коронавірусу. На це вказують кілька факторів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Перший - те, що в деяких сусідніх країнах цей варіант вже зафіксований і активно поширюється. Крім того, в Україні штам вже підтверджений в окремих випадках. А це означає, що він поширюється серед людей. І третій фактор - зараз зняті практично всі обмеження і не тільки всередині України. Люди активно подорожують, враховуючи відпускний сезон, їздять в інші країни, а потім повертаються додому в Україну.

Крім того, властивість штаму, як повідомляють експерти, в тому числі і Міжнародні, в тому що цей вірус активніше поширюється, ніж ті штами, які були спочатку. Тобто - уханьський, британський... Все це говорить про те, що такий перебіг подій цілком можливо.

Будь-який штам, який виник в іншій країні, може потрапити в Україну. Враховуючи, що авіасполучення - це найшвидший спосіб міграції - в Україну, в тому числі і з України в інші країни, то люди буквально "перемішуються".

Можливо, спалах трапиться пізніше цього місяця, але ще більш імовірно, це станеться, коли люди будуть повертатися після всіх своїх відпусткових поїздок з дітьми. А у вересні всі ці школярі підуть на навчання. Міграційні потоки людей стануть ще активнішими наприкінці літа, тому спалах "Дельта" реально можливий.

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Коронавірус "Дельта"