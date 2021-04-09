Південноафриканський штам COVID гірше реагує на вакцинацію, - біолог

У так званому південноафриканському варіанті (B.1.351) коронавірусу були виявлені мутації, яких спочатку не було в британському варіанті. Хоча пізніше вони з'явилися і в британському. Йдеться про мутації в 484 позиції і в 417 позиції амінокислотного залишку. Вони відбулися в спайковому глікопротеїні (S).

Ці додаткові мутації у варіанті B.1.351 стали ще більш заразними, а протеїн - більш стабільним. Він краще зв'язується з рецептором - ангіотензинперетворюючим ферментом 2 - на поверхні клітини-господаря. Спочатку вважалося, що цей варіант вдвічі більше заразний, але, можливо, навіть більше ніж у два рази. Він уже, як відомо, з'явився в Україні. Південноафриканський штам, до речі, дуже нагадує бразильський.

Якщо цей варіант більш контагіозний, то він заражає більше людей. Відповідно, більше людей хворіє і, на жаль, помирає. У цьому коронавірусі мутації відбуваються рідко в порівнянні з іншими вірусами. Наприклад, в 3-4 рази рідше, ніж у вірусу грипу. Але ці мутації стабільні, передаються з вірусом від людини до людини й тому дуже швидко поширюються. Щодо того, наскільки він більш летальний, поки складно сказати.

Цей вірус поводиться агресивніше, він викликає важчий перебіг хвороби й вражає людей молодшого віку. Хоча найвища летальність залишається серед людей похилого віку (70+) і тих, які мають супутні захворювання. В першу чергу, це хвороби, пов'язані з нирками, печінкою або легкими, хронічна пневмонія, хвороби серця і діабет.

Цей вірус також небезпечний тим, що він гірше реагує на вакцинацію, але все ж реагує. Зрештою вакцинація сприяє еволюційному тиску на вірус і в ньому відбувається більше мутацій. Але все одно ті вакцини, які зараз є в Україні, запобігають розвитку коронавірусної інфекції і важкому перебігу хвороби. Тому вакцинуватися у будь-якому випадку потрібно.

Сергій Комісаренко, для РБК-Україна