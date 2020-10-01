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Захворюваність в Україні може досягти 7 тисяч випадків на добу

Новость на русском → Київ, Четвер 01 жовтня 2020 16:01
Захворюваність в Україні може досягти 7 тисяч випадків на добу Епідемія COVID-19 набирає обертів (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Рубан

На тлі зростання захворюваності на COVID-19 український офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я прогнозує до 9000 нових випадків на добу вже найближчими місяцями. Про те, що ця цифра явно завищена, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів в коментарі РБК-Україна. 

Цей підйом захворюваності пов'язаний із сезонними гострими респіраторними захворюваннями. Щодня ми будемо реєструвати антирекорд до березня місяця. Середній епідеміологічний період буде коливатися від 5000 до 7000 на добу, і ця ситуація повністю відповідає природним властивостям даного збудника.

Єдине завдання - підготувати ліжко-місця для хворих, підготувати інфекціоністів. Наступне - підготувати лабораторну мережу до досліджень, і третє, головне - це захист групи ризику. Якщо ці три речі будуть дотримуватися - епідемія пройде без зайвих втрат і контрольовано.

Це (9000 випадків на день, - ред.) занадто велика цифра, тільки при неконтрольованій ситуації. Але якщо будемо мати ситуацію, як сьогодні, то буде коливатися від 5000 до 7000, і це - антирекорди.

Олег Рубан, для РБК-Україна

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