Заразніше, агресивніше і має незвичайні симптоми. Лікар розповів про небезпеку "Дельти"

Небезпека штаму "Дельта" полягає в тому, що у нього майже 100%-а контагіозність. Тобто при контакті з інфікованим цим варіантом набагато більший ризик заразитися.

По-друге, ці мутовані штами - "Дельта" і "Дельта плюс" частіше вимагають госпіталізації, тобто призводять до більш важкого перебігу хвороби приблизно в 1,8 разів. До того ж інфіковані в півтора рази більше потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Якщо ніяк не протидіяти поширенню цього штаму, то ми досить швидко досягнемо пікової кількості нових випадків зараження. Тоді для медичної системи це буде величезним викликом - витримати таке навантаження.

Симптоми цього штаму різні. Виходячи з даних в літературних джерелах, можна виділити три варіанти перебігу хвороби. Перший - класичний - з високою температурою. Другий варіант - у вигляді кишкової інфекції, з діареєю.

Третій - нежить, риніт, без температури, але з таким же агресивним імунною відповіддю, як і при двох інших варіантах перебігу. Небезпека такої течії в тому, що ці люди не відсиджуються вдома, а активно пересуваються, передаючи вірус.

Зараз потрібно закривати кордон з тими країнами, де цей варіант вірусу активно поширюється. Потенційно, я припускаю, що через півтора місяця Україні може загрожувати локдаун. Якщо раніше ми допускали, що восени нас може чекати новий карантин, то, боюся, тепер це може статися в другій половині літа через новий штам і через те, що люди занадто сильно розслабилися.

Сергій Дубров, для РБК-Україна