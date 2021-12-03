Понад 1 млн освітян повністю вакцинувалися від COVID: названо області-лідери
В Україні пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу понад 1 мільйон працівників освіти. Таким чином, повний цикл щеплення отримали 86,8% освітян країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в Telegram-каналі.
За його словами, на другу дозу вакцинації нині очікують ще понад 102 тисячі освітян, що складає 8,6% від загальної кількості.
Лідери-області за темпами вакцинації освітян
- Дніпропетровська область - 94,7%;
- Сумська - 92,8%;
- Черкаська - 92,7%;
- Луганська - 92,6%;
- Донецька - 91,6%.
Кількість працівників, які отримали першу дозу COVID-вакцини за типами закладів:
- заклади дошкільної освіти - 95,4%;
- загальної середньої - 96,8%;
- спеціалізованої - 97,8%;
- професійної та професійно-технічної - 96,1%;
- фахової передвищої - 93,3%;
- вищої - 89,4%.
Глава МОН додав, що стосовно працівників шкіл у країні - там станом на сьогодні 96,8% учителів вже отримали принаймні першу дозу вакцини, а 89,6% - пройшли повний цикл.
Нагадаємо, в Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускають до роботи з 8 листопада.
Зазначимо, що українці, яким протипоказана вакцинація від коронавірусу, зможуть отримати від сімейного лікаря довідку. Міністерство охорони здоров'я затвердило відповідну форму № 028-1/о.